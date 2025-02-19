رمضان 2025.. كواليس خروج مسلسل بنات همام لـ وفاء عامر وحورية فرغلي إلى النور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 01:20 مساءً - انضم مسلسل "بنت همام" بطولة وفاء عامر وحورية فرغلي، إلى خريطة المسلسلات المصرية في رمضان 2025، خلال اللحظات الأخيرة، حيث فوجئ قطاع كبير من الجمهور بهذا المشروع المرتقب، الذي جرى الإعلان عنه بشكلٍ مفاجئ.

تحويل "براءة ريا وسكينة" لمسلسل من 15 حلقة

المشروع ملئ بالتفاصيل المثيرة

السيناريست أحمد عاشور، مؤلفكشف لـ"الخليج 365" كواليس خروج هذا المشروع إلى النور، موضحًا: "العمل كان عبارة عن فيلم سينمائي يحمل في البداية اسم (براءة ريا وسكينة)، وكان يُجرى التحضير والعمل عليه منذ سنواتٍ عدة، إلى أنّ قررت الشركة المنتجة لتحويله إلى مسلسل تلفزيوني مكون من 15 حلقة، وعرضه في موسم المسلسلات المصرية في رمضان 2025، مع تغيير اسمه".وأوضح أنّ قصة مشروع "براءة ريا وسكينة" غنية جدًا بالتفاصيل التي لم يتطرق لها أي عمل فني من قبل، لذا كان الأنسب للعمل هو تحويله إلى مسلسل تلفزيوني، منعًا لتجاهل أي تفاصيل قد تؤثر على مضمون وهدف القصة، مؤكدًا أنّ "العمل استغرق 10 سنوات كاملة من البحث، و10 سنوات أخرى من الكتابة والإنتاج، حيث جرى تعديل وتطوير السيناريو، حتى وصلت إلى النسخة رقم 40".

إمكانية تقديم القصة في فيلم قريبًا

فريق عمل مسلسل "بنات همام"

قصة المسلسل

وعن تحويل المشروع إلى مسلسل تلفزيوني، بعدما كان مُخططًا له عرضه على شاشات السينما، قال أحمد عاشور: "السينما هي عشقي، وسحرها لا يُقام، وقرار تحويل العمل إلى مسلسل كان صعبًا جدًا بالنسبة لي، لكن عمومًا هناك أعمالًا درامية تعيش طويلًا مثل السينما"، لافتًا إلى أن تغيير اسم المشروع من "براءة ريا وسكينة" إلى "" يعود إلى إمكانية تقديمه القصة في مشروع سينمائي خلال السنوات القليلة المُقبلة، ولكن بتناول جديد تمامًا.المسلسل بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، منة فضالي، أحمد منير، الراحل أشرف مصيلحي، محسن منصور، ياسر علي ماهر، لطفي لبيب، عايدة غنيم، شريف باهر، شمس، حسن عبد الفتاح، أشرف طلبة، والعمل قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج السوري عبد القادر الأطرش.ويتناول المسلسل قضية "ريا وسكينة" الحقيقية عن شاب وفتاة يعملان في مجال الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة حتى يتوصلا لشخص في الإسكندرية عاش في هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة، حيث يكشف العمل دور المخابرات البريطانية، في تلفيق تهم لريا وسكينة، حيث أنهما كانتا تستدرجان الجنود الأجانب وتقومان بقتلهم ودفنهم، على عكس المعروف من قتل النساء لسرقة ذهبهن.

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