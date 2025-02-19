ياسر جلال متحمس لفهد البطل ويرحب بالتعاون مع أحمد العوضي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 01:20 مساءً - وجَّه الفنان ياسر جلال رسالة لزميله الفنان أحمد العوضي، وذلك في أحدث ظهور لهما، وحرص على أن يوجه له تهنئة خاصة بخصوص مسلسله الجديد "فهد البطل" الذي سينافس به في الموسم الرمضاني المقبل، وأشد بجهوده المميزة ومشواره الفني.

رسالة ياسر جلال للعوضي

وقالفي رسالته: "أنا بأحيي مشوار، لأنه طلع بدراعه وعارف يعني إيه الواحد يشتغل في الظروف اللي شغّالين فيها ويعمل مسلسل زي "فهد البطل"، وأنا فخور بيه وهو نجم والجمهور اللي مختاره وأنا براهن على نجاح فهد البطل في رمضان".

وعن إمكانية تعاونهما في عمل فني جديد خلال الفترة المقبلة قال أحمد العوضي: "أنا من معجبيه وأتشرف هو يوافق بس"، ليرد عليه ياسر جلال قائلاً: "أتشرف ده أخويا وهو المستقبل".

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

قصة وأبطال فهد البطل

https://www.instagram.com/p/DFLDTI4IC2f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFLDTI4IC2f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFLDTI4IC2f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

جودر 2

يشارك في بطولة "فهد البطل" عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد العوضي لعل أبرزهم ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وتدور أحداثه في مصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، حيث يعمل "فهد" صنايعياً في المعمل، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته "كناريا"، لكن المنافسة مع والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.بينما ينافس ياسر جلال في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "جودر 2" ويشاركه البطولة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، وأحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

إقرأي أيضاً.. فيديو.. ياسر جلال يكشف السبب الحقيقي وراء حدوث حريق "لوكيشن" مسلسل "جودر"

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»