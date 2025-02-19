نسرين طافش تُشارك محمد لطفي بطولة حكاية وصمة عار من مسلسل أسود باهت

نسرين طافش تظهر بالحجاب

تفاصيل مسلسل أسود باهت

زواج نسرين طافش من رجل أعمال مصري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 01:20 مساءً - تقترب الفنانةمن المشاركة في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم ""، حيث انضمت مؤخرًا إلىبطولة الفنان، حيث لم يُحسم القرار النهائي بشأن عرض المسلسل في رمضان المقبل من عدمه.وعلمت "الخليج 365" أنّ نسرين طافش، تُقارب على الانتهاء من تصوير مشاهدها في، حيث تطل على جمهورها بشخصية جديدة تمامًا، تتضمن حالة من الإثارة والتشويق، كما أنها ستظهر بالحجاب الكامل، في تجربة مختلفة عليها، والعمل تأليف كريم سرور، وإخراج ممدوح زكي، وإنتاج عمرو عبد الخالق.يذكر أنّمكوّن من 15 حلقة فقط، مُقسمة على 3 حكايات، كلّ منها تتضمن 5 حلقات، الأولى بعنوان "دقيقة إلا ربع" بطولة سوسن بدر، والثانية بعنوان "شغف" بطولة سهر الصايغ، والثالثة بعنوان "" بطولة محمد لطفي و

وكانت الفنانة السورية نسرين طافش، قد فاجأت جمهورها بإعلان زواجها، من رجل أعمال مصري، مؤكدة أنها حضرت إلى حفل Joy Awards 2025، في شهر يناير الماضي، بعد انتهاء شهر العسل، وأضافت نسرين طافش خلال لقاءها مع الإعلامية بوسي شلبي، على السجادة الخزامية لحفل Joy Awards 2025 الذي أُقيم السبت 18 يناير، في الرياض بالمملكة العربية السعودية: "اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول".

وأشارت إلى أن زواجها كان السبب وراء غيابها عن المشاركة في العروض الخاصة لأحدث أفلامها "الدشاش"، مؤكدة أنها أخفت الخبر عن الجميع وتعلن عنه لأول مرة داخل حفل توزيع جوائز صناع الترفيه.

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نسرين طافش تتألق في "الدشاش"

أبطال فيلم الدشاش

تشارك الفنانةالنجم محمد سعد في فيلم "الدشاش"، حيث تجسد دور زوجةوهي سيدة مجتمع ولكن علاقتهما ليست على ما يرام، في حين تظهر زينة في دور البنت الشعبية البسيطة التي تتخرج من الجامعة ولكنها تكافح مع والدتها ويقع في حبها محمد سعد، فيما يظهر باسم سمرة الذي يتاجر في الممنوعات ويدخل في عداوة مع محمد سعد، أما نسرين أمين فتلعب دور راقصة في الملهى الليلى الذي يتردد عليه محمد سعد طوال الوقت.

يُشارك في بطولة فيلم الدشاش، بجانب الفنان محمد سعد، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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