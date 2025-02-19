نسرين طافش تُشارك محمد لطفي بطولة حكاية وصمة عار من مسلسل أسود باهت

نسرين طافش تظهر بالحجابوعلمت "الخليج 365" أنّ نسرين طافش، تُقارب على الانتهاء من تصوير مشاهدها في حكاية "وصمة عار"، حيث تطل على جمهورها بشخصية جديدة تمامًا، تتضمن حالة من الإثارة والتشويق، كما أنها ستظهر بالحجاب الكامل، في تجربة مختلفة عليها، والعمل تأليف كريم سرور، وإخراج ممدوح زكي، وإنتاج عمرو عبد الخالق.
تفاصيل مسلسل أسود باهتيذكر أنّ مسلسل "أسود باهت" مكوّن من 15 حلقة فقط، مُقسمة على 3 حكايات، كلّ منها تتضمن 5 حلقات، الأولى بعنوان "دقيقة إلا ربع" بطولة سوسن بدر، والثانية بعنوان "شغف" بطولة سهر الصايغ، والثالثة بعنوان "وصمة عار" بطولة محمد لطفي ونسرين طافش.
زواج نسرين طافش من رجل أعمال مصري
وكانت الفنانة السورية نسرين طافش، قد فاجأت جمهورها بإعلان زواجها، من رجل أعمال مصري، مؤكدة أنها حضرت إلى حفل Joy Awards 2025، في شهر يناير الماضي، بعد انتهاء شهر العسل، وأضافت نسرين طافش خلال لقاءها مع الإعلامية بوسي شلبي، على السجادة الخزامية لحفل Joy Awards 2025 الذي أُقيم السبت 18 يناير، في الرياض بالمملكة العربية السعودية: "اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول".
وأشارت إلى أن زواجها كان السبب وراء غيابها عن المشاركة في العروض الخاصة لأحدث أفلامها "الدشاش"، مؤكدة أنها أخفت الخبر عن الجميع وتعلن عنه لأول مرة داخل حفل توزيع جوائز صناع الترفيه.
https://www.instagram.com/p/DGEP90NNb7j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DGEP90NNb7j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DGEP90NNb7j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
نسرين طافش تتألق في "الدشاش"تشارك الفنانة نسرين طافش النجم محمد سعد في فيلم "الدشاش"، حيث تجسد دور زوجة محمد سعد وهي سيدة مجتمع ولكن علاقتهما ليست على ما يرام، في حين تظهر زينة في دور البنت الشعبية البسيطة التي تتخرج من الجامعة ولكنها تكافح مع والدتها ويقع في حبها محمد سعد، فيما يظهر باسم سمرة الذي يتاجر في الممنوعات ويدخل في عداوة مع محمد سعد، أما نسرين أمين فتلعب دور راقصة في الملهى الليلى الذي يتردد عليه محمد سعد طوال الوقت.
أبطال فيلم الدشاش
يُشارك في بطولة فيلم الدشاش، بجانب الفنان محمد سعد، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.
https://www.instagram.com/p/DD4tYaWNLLw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DD4tYaWNLLw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DD4tYaWNLLw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».