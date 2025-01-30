شكرا لقرائتكم خبر عن البن والشاى يتصدران قائمة السلع الأعلى استيرادا من كينيا خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم السلع التي صدرتها واستوردتها مصر مع كينيا خلال عام 2024، حيث سجلت قيمة التبادل التجارى بين البلدين 567 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 638 مليون دولار خلال عام 2023.

وتضمنت السلع التي صدرتها مصر إلى كينيا كلا من ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 39 مليون دولار، يليها آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 28 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 26 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليون دولار، وأخيرا حديد وصلب بقيمة 22 مليون دولار.

وفي المقابل ضمت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا كلا من ال وشاى وبهارات بقيمة 242 مليون دولار، وفواكه وأثمار بقيمة 6 مليون دولار، إلى جانب ورق ومصنوعاته بقيمة 5 مليون دولار، وأشجار ونباتات أخرى حية بقيمة 4 مليون دولار.

وإجمالا كانت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 307 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 327 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من كينيا 260 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 311 مليون دولار خلال عام 2023.