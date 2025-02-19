حسن شحاتة يعود للظهور بالملاعب بعد غياب 7 سنوات بسبب أساطير مصر

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القاهرة - سامية سيد - عاد حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر السابق، للظهور بالملاعب من جديد عندما قاد أساطير منتخب مصر للفوز على أساطير العالم بقيادة الإيطالى فرانشيسكو توتى بنتيجة 11– 6، ليعيد إلى الأذهان الإنجازات التي حققها مع الفراعنة.



حسن شحاتة فى المباراة

وكتب حسن شحاتة تاريخا مميزا مع المنتخب المصرى بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية 2006 و2008 و2010، واستعصت البطولة على الفراعنة منذ ذلك الوقت على الرغم من الوصول إلى النهائي مرتين.



حسن شحاتة

حسن شحاتة يعود للتدريب مجددا

وعاد حسن شحاتة إلى عالم كرة القدم مرة أخرى في هذه المباراة الاستعراضية بعد الابتعاد عن العمل فى كرة القدم منذ 7 سنوات و9 أشهر و3 أسابيع عندما رحل عن تدريب بتروجت في 28 أبريل عام 2017 ومنذ ذلك الوقت ابتعد عن التدريب.

وحقق المعلم إنجازات تاريخية مع الكرة المصرية لم يسبقه إليها أحد في مصر أو قارة أفريقيا، بعدما توج بالثلاثية التاريخية لأمم إفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.



حسن شحاته

قاد المعلم منتخب مصر في 86 مباراة، حقق الفوز في 52 و تعادل في 16 و خسر 18، سجل المنتخب تحت قيادته 170 هدفاً، واستقبلت شباكه 80 هدفاً.

وحقق المعلم مع المنتخب عدة ألقاب أهمها التتويج بلقب بطولة كاس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، وكذلك دورة الألعاب العربية عام 2007، ودورة حوض وادي النيل عام 2011.