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جروس يطلب مستحقاته كاملة بعد الرحيل عن الزمالك

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جروس يطلب مستحقاته كاملة بعد الرحيل عن الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 19 فبراير 2025 12:46 م

رفض السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لسابق لفريق الزمالك تسوية مستحقاته لدى النادى، والتي تقدر بـ 210 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى بالإضافة إلى جزء من راتبه.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك أن عمرو أدهم عضو المجلس هو المكلف بـ التفاوض مع جروس لإنهاء أزمة المستحقات، وحسام المندوه أمين الصندوق، المشرف على إنهاء الأزمة.

وأضاف المصدر أن الزمالك عرض على جروس تسوية المستحقات، والحصول على نصف المستحقات إلا أنه رفض، وتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة، وذلك بعد تكليف البرتغالي جوزية بيسيرو بقيادة الفريق فنيا بدلا منه.

ويتواصل في الفترة الحالية محاميو الزمالك مع محامى جروس للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، تجنبا لتقديم المدير الفنى شكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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