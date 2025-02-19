دورة ريو: مولر يطيح بالموهبة الصاعدة البرازيلي فونسيكا

الرياص - اسماء السيد - ريو دي جانيرو (البرازيل) : أطاح الفرنسي ألكسندر مولر بالموهبة الصاعدة الشاب البرازيلي جواو فونسيكا ابن الـ 18 عاما على أرضه وأمام جماهيره بفوزه عليه 6 1 و7 6 (7 4) في الدور الأول من دورة ريو دي جانيرو لكرة المضرب (500 نقطة).

واختبر فونسيكا الذي بات الأحد الماضي في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس عاشر أصغر لاعب يحرز لقب دورة "ايه تي بي" منذ عام 1990، ضغوطات اللعب أمام جماهير بلاده.

قال المصنّف 68 عالميا "كنت أعلم أنني سأشعر بالتوتر، وأنني سأضطر إلى التغلب على الخوف من اللعب أمام هذا العدد الكبير من الناس".

وأضاف "لقد حاولت بكل قوتي وبكل الوسائل المتاحة لي، إنه أمر محزن ولكنها تجربة ستفيدني في المرة القادمة".

في المقابل، تأسف مولر (28 عاما و60 عالميا) لـ "الدورة والبرازيل"، وأعرب عن رضاه من "الفوز الذي حققته، مثنيا في الوقت ذاته على فونسيكا "جواو هو لاعب كبير، سيكون أسطورة".