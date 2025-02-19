شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تطلق تطبيقا على المحمول للاستعلام عن اللجان الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، لأول مرة إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول وبدأ البث التجريبي له، وذلك للاستعلام عن اللجان الانتخابية في الاستفتاءات والانتخابات، وكذا التوعية بالمشاركة الانتخابية.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة استحدثت وسائل ووسائط مبتكرة تستخدم لأول مرة لتوعية بالمشاركة السياسية التي تعد واجب وطني.

جاء ذلك خلال فاعليات الندوة التثقيفية التى تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة بالقاهرة، لمجموعة من الأحزاب السياسية عن دور الهيئة، تحت عنوان "شارك صوتك هيوصل" وذلك في إطار النشاط التوعوي الذي تقوم به الهيئة وفقا لأحكام الدستور والقانون

وشرح القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، دور الهيئة الوطنية للانتخابات في الاستحقاقات المختلفة قائلا: إن الهيئة لها شخصية اعتبارية تقوم على العدالة والمساواة والشفافية، تتكون من 10 أعضاء مجلس ادارة من القضاة وجهاز تنفيذي وإداري، وهذا يضمن الاستقلالية لأن الاختيار يقوم من الهيئات القضائية المختلفة وبعد الاختيار يصدر قرار جمهوري بتعينهم.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة يجتمع كل شهر ويتم اصدار قرارات ويتم تنفيذها بحضور مدير الجهاز التنفيذي ويأخذ القرارات لتنفيذها مع ثلاثة نواب.

وحول اختصاصات الهيئة أكد "المستشار أحمد بندارى"، على أن اختصاص الهيئة يتضمن دعوة الناخبين واعداد قاعدة بيانات انتخابية وتحديثها والتعاون مع المنظمات الجهات الدولية وتوعية وتثقيف الناخبين والاحزاب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات وإدارة وتنظيم العملية الانتخابية، وإعلان نتائج الانتخابات.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية، أن الهيئة وقعت عدد من بروتوكولات تعاون منها مع وزارة الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت خلال الفترة الماضية عدة بروتوكولات تعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بالإضافة الى المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف نشر التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، والذي يمثل دورا أصيلا للهيئة بحكم الدستور والقانون، وتحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات بغية توصيل رسالتها في هذا الشأن لأكبر قدر ممكن من المواطنين علي اختلاف ثقافتهم و شرائحهم العمرية.

شارك في الندوة عددا من رؤساء الأحزاب السياسية من بينهم الجبهة الوطنية، مستقبل وطن، الوفد، العدل، حماة وطن، الشعب الجمهوري.



