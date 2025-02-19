شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغادر إلى الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى بمحافظة الإسماعيلية، للدخول فى معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى.

وحرص أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في مقر النادي لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل التحرك إلى الإسماعيلية لبدء المعسكر المغلق، وأكد على ثقة الجميع في قدرة الفريق على الفوز بلقاء القمة.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتي بعد غد الجمعة، على أن يخوض الزمالك مرانه الختامي في الإسماعيلية قبل العودة إلى القاهرة مساء الجمعة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

وأشار عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك إلى أن الفريق سيخوض تدريباته خلال المعسكر على ملعب هيئة قناة السويس، ووجه الشكر للمسؤولين عن الملعب على التعاون مع نادي الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.