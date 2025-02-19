شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إسبانيا: تهجير سكان غزة عمل لا أخلاقى ويزعزع استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، عن رفض بلاده الشديد والحاسم لتهجير الفلسطينيين خارج غزة، مشددا على أن القطاع ملك للفلسطينيين.

قال رئيس وزراء إسبانيا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإسبانية مدريد، أن طرد الفلسطينيين من غزة عمل لا أخلاقي ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وسيكون سببا في زعزعة استقرار المنطقة.