شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستفيد من قرار الإسكان بإعفاء 70% من الغرامات على الأقساط المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة الإسكان، للتخفيف على كاهل المواطن والمستثمرين من خلال بعض التيسيرات التي تمنحها والمتمثلة في الإعفاء من غرامات التأخير، أو منح مهله لسداد الأقساط وخلافه.. وفى هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن قرار مجلس إدارة الهيئة الأخير بشأن الإعفاء من 70% من غرامات التأخير..

1- مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قرر إعفاء 70% من الغرامات على الأقساط المتأخرة للوحدات السكنية والأراضى.

2- القرار يسرى لمدة شهر فقط.

3- القرار يشمل الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها .

4- القرار يشمل الأنشطة التاللية "سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي".

5- القرار يشمل الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

6- خصم الـ70% يتم بناء على سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة على الوحدة أو قطعة الأرض.

7- التيسيرات تسرى في الحالات الآتية:

- الحالات الساري تخصيصها

- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص

8- يتم تفعيل تلك التيسيرات بالشروط الاتية :..

- لالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ

- التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز

- لا تسرى على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

