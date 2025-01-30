شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025 فى قطر..عيار 21 يسجل 283.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الخميس في قطر، وسجل عيار 18 مبلغ 241.75 دينار، ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في قطر، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في قطر

عيار 24 سجل 324.25 ريال

عيار 22 سجل 297.25 ريال

عيار 21 سجل 283.75 ريال

عيار 18 سجل 243.25 ريال

عيار 14 سجل 189.25 ريال

عيار 12 سجل 162.00 ريال

الاونصة سجلت 10085.25 ريال

الجنيه الذهب سجل 2269.75 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2758.96 دولار.

زادت احتياطيات الذهب في قطر إلى 106.42 طن في الربع الثاني من عام 2024 من 102.53 طن في الربع الأول من عام 2024، وبلغ متوسط احتياطيات الذهب في قطر بلغ 23.92 طنًا من عام 2000 حتى 2024، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق 109.54 طنًا في الربع الثالث من عام 2024.