شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18-2-2025.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.253 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.74%، والعرب على 6.35%، واستحوذت المؤسسات على 25.8% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 10.6 مليون جنيه، 98.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 107 آلاف جنيه، 15.6 مليون جنيه، 80.3 مليون جنيه، على الترتيب.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 37957 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13455 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 8591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 11803 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3190 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 10104 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.47%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 70.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.68%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 7.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.89%.

- سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.78%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.22%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 46.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 8.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.724 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 68.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.78%.

- جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بسعر إغلاق 1.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.55%.