الاقتصاد

لحظة بلحظة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصرى داخل البنوك المحلية

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، وسجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار اليوم الخميس  بالبنك الأهلى المصرى عند 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع ، فى بنك مصر  50.17 جنيه للشراء و 50.27 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه  للبيع

سجل سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية كالاتى: f221253f1d.jpg
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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