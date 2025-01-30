شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يدفع بقوة الزمالك الضاربة أمام بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يدفع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقوة الفريق الضاربة في مواجهة بيراميدز، المقرر لها غداً الجمعة على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستقر جروس على تثبيت عناصر الزمالك أمام بيراميدز، حيث من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر وأحمد فتوح، خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل دونجا ومحمد شحاتة، خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساءً باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.