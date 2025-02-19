7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18/2/2025، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتي جاء في مقدمتها أون تايم سبورتس تحصل على حقوق إذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية، وتذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر قمة الأهلي والزمالك ومباريات الجولة الـ15، وعمر مرموش يصل القاهرة 16 مارس للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

أون تايم سبورتس تحصل على حقوق إذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية.. صور

كشف الإعلامي سيف زاهر والمذيع بقنوات أون سبورت، أن الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي و سيف الوزيري نائب رئيس مجلس الشركة المتحدة.

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الـ15 للدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024 – 2025 ، على رأسها مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة الدولي.

عمر مرموش يصل القاهرة 16 مارس للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني

يصل عمر مرموش إلى القاهرة يوم 16 مارس المقبل للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي أثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

فور أساطير مصر العالم على الأساطير المصرين بركلات الترجيح 6-5

حقق منتخب أساطير العالم الفوز على أساطير مصر بركلات الترجيع بنتيجة 6/5 فى المباراة التى جمعتهم رقم ٣، الحى الخامس، بالتوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر.

محمود جهاد يغيب عن الزمالك فى مباراة القمة بسبب الإصابة

تضاءلت فرص تواجد محمود جهاد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، فى مباراة القمة أمام الأهلى، المقرر لها يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة

طلائع الجيش يفوز على زد 1-0 بدورى Nile

فاز فريق طلائع الجيش على زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر

المحلة يحقق فوزا غاليا على المصرى بهدف بن شرقى