شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: معلول قادر على العودة لمستواه.. وتعيين شوقى قرار صائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، أن علي معلول يستحق التواجد مع النادي الأهلي لأنه لاعب ملتزم وقدم الكثير مع الفريق، وكان يرفض العديد من العروض من أجل الاستمرار مع الفريق.

وأضاف حسام عاشور في تصريحاته مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: "معلول قادر على العودة لمستواه المعهود وأتوقع أن يعود للتشكيلة الأساسية مع الأهلي، ويمكن اللعب بالثنائي علي معلول ويحيى عطية الله معا على أرضية الملعب مع تغيير مراكزهما".

كما ألمح قائد فريق الأهلي السابق: "قرار تعيين محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي للفريق قرار صائب، خصوصاً أن لديه علاقة جيدة وتقارب مع لاعبي الفريق، بالإضافة إلى أن التواصل سيكون أفضل بين شوقي واللاعبين الكبار بالفريق".