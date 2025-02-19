شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار: الإصابة سبب غيابى عن المشاركة مع البنك الأهلي وأتمنى العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسَّر سيد نيمار لاعب البنك الأهلي سبب ابتعاده عن المشاركة مع فريقه في الفترة الأخيرة، موضحا أنه تعرض للإصابة وابتعد عن المشاركة.

وقال نيمار في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "حققت انطلاقة مميزة مع الزمالك وتوقع الجميع أن يكون لي شأن كبير مع الفريق الأبيض، ومن ناحيتي كنت أبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على مستواي، لكن القرارات الفنية كانت سببا في هبوط المستوى بشكل لافت".

وأوضح لاعب الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي: "ابتعدت عن المشاركة في نهاية فترة فيريرا بدون سبب واضح، وكان قرارا مثيرا للدهشة، وربما علم الجميع بالتزامي وعدم إثارة المشاكل جعل القرار سهلا على الجهاز الفني".

وواصل نيمار: "تغيير مركزي ربما يكون أثر على قناعات المدرب بقدراتي، لكنه شيئا خارج عن إرادتي، وأتمنى أن أعود للزمالك مجددا لأنه بيتي الذي تربيت بين جدرانه".

واختتم تصريحاته: "أتمنى عودتي للزمالك بعد انتهاء فترة إعارتي، أحب نادي الزمالك وأسعى لتقديم أفضل المستويات معه وصناعة تاريخ، ولعبت في ناشئين الزمالك مع أحمد رضا لاعب الأهلي الحالي، ومن المستبعد أن ألعب للأهلي مستقبلا".