الاقتصاد

سعر الدولار 50.18 جنيه للشراء من البنك الأهلى اليوم الخميس 30-1-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار 50.18 جنيه للشراء من البنك الأهلى اليوم الخميس 30-1-2025 1/3
  • سعر الدولار 50.18 جنيه للشراء من البنك الأهلى اليوم الخميس 30-1-2025 2/3
  • سعر الدولار 50.18 جنيه للشراء من البنك الأهلى اليوم الخميس 30-1-2025 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار 50.18 جنيه للشراء من البنك الأهلى اليوم الخميس 30-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 30 يناير 2025 08:00 ص

ننشر سعر الدولار قبل انطلاق تعاملات اليوم الخميس 30-1-2025 بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى، مسجلا فى البنك المركزي 50.16 جنيه للشراء، و50.30 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء، و 50.28 جنيه للبيع.

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصري.

 

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
 

443f15f5f8.jpg

سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى
 

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.18 جنيه للشراء.


50.28  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

56b8cf75d2.jpg

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

50.20 جنيه للشراء.

50.29 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements