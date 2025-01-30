شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار 50.18 جنيه للشراء من البنك الأهلى اليوم الخميس 30-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الخميس، 30 يناير 2025 08:00 ص

ننشر سعر الدولار قبل انطلاق تعاملات اليوم الخميس 30-1-2025 بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى، مسجلا فى البنك المركزي 50.16 جنيه للشراء، و50.30 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء، و 50.28 جنيه للبيع. يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصري. وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء. 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.18 جنيه للشراء. 50.28 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 50.20 جنيه للشراء. 50.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.18 جنيه للشراء. 50.28 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الاسلامى

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الاسلامى 50.20 جنيه للشراء. 50.29 جنيه للبيع.

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