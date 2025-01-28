شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ والان نبدء بالتفاصيل

اتفاقية باريس للمناخ

الدمام - شريف احمد - أكدّت الأمم المتحدة الثلاثاء أنها تلقّت إشعارا من واشنطن بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، تنفيذا لتعهّد قطعه الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية.وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام انسحابها في 27 يناير من العام الحالي من اتفاقية باريس".وأضاف "وفقا للفقرة الثانية من المادة 28 من اتفاقية باريس للمناخ، يدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 27 يناير 2026".