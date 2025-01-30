شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توصيات من حزب المصريين الاحرار حول نظام البكالوريا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

المصريين الاحرار: إدراج التربية الدينية كمادة أساسية يتعارض مع مدنية الدولة وحق الاعتقاد

عرضت لجنة التعليم والبحث العلمى بحزب المصريين الاحرار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم مجموعة من التوصيات بشان نظام البكالوريا المصرية الجديد ،حيث قدم التوصيات صموئيل عصام وكيل اللجنة وتضمنت النقاط التالية:

1-الدراسة الموضوعية المستفيضة لمقترح مشروع تطبيق نظام البكالوريا الجديدة

2-اجراء حوار مجتمعي موسع يشارك فيه الطلاب واولياء امورهم والمعلمين وأساتذة كليات التربية والاداب والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإدارة الاعمال والاقتصاد والهندسة وخبراء التعليم واللجان البرلمانية المختصة بالتعليم والبحث العلمي بمجلسي النواب والشيوخ

3-وضع تصور متكامل للمقترح بكافة تفاصيله الدقيقة وعدم اغفال كل الآراء والمقترحات الموضوعية

4-التنسيق الكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي في كل ما يتعلق بتفاصيل واليات مقترح مشروع تطبيق نظام البكالوريا الجديد

5-مراجعة جزئية فرض رسوم على دخول الامتحان في المرة الثانية بمبلغ قدره 500 جنيه لانه يتعارض مع نص المادة 19 من الدستور

6-تأكيد اللجنة على رفضها التام لادراج مادة التربية الدينية كمادة أساسية لانه يتعارض مع مبدأ مدنية الدولة وحرية الاعتقاد ولان بديل ذلك هو بقاء مادة التربية الدينية كما هي مادة غير أساسية مع تعظيم دور تدريس مادة (القيم والأخلاق)التي من شأنها تنشئة جيل من أبناء المصريين سويا نفسيا واخلاقيا وسلوكيا ويتمتع بانتماء كبير لوطنه مصر.

