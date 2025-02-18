جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من جنوب لبنان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بدأت قوات الدفاع الإسرائيلية الانسحاب من جنوب لبنان الثلاثاء، لكن عدد قواتها على خط الدفاع على الحدود سيكون ثلاثة أضعاف عدد قواتها قبل الحرب.

وسوف يحتفظ الجيش الإسرائيلي بخمسة مواقع متقدمة داخل جنوب لبنان بالقرب من الحدود، كل منها مأهولة بسرية من الجنود، لفترة زمنية غير محددة.

تتراوح الأعداد ما بين 100 إلى 150 جنديًا، ولكن هذا جزء صغير فقط من القوات الأكبر، والتي من المرجح أن يصل عددها إلى عدة آلاف، إن لم يكن 10 آلاف إلى 15 ألف جندي، اعتمادًا على ظروف مختلفة.

ولم تكن المواقع الخمسة جزءاً رسمياً من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر). ولكن إسرائيل أقنعت الولايات المتحدة بأن الجيش اللبناني ليس فعالاً بالقدر الكافي ـ في الوقت الحاضر ـ لمنع حزب الله من التمركز في جنوب لبنان ومحاولة شن هجوم محتمل.

وبموجب شروط وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة على جميع المواقع المحتملة لحزب الله في جنوب لبنان، ومصادرة أسلحة حزب الله، ومنع الجماعة الإرهابية من إرسال مقاتلين إلى المنطقة مرة أخرى.

القوات المسلحة اللبنانية تتحسن

قال جيش الدفاع الإسرائيلي يوم الاثنين إن الجيش اللبناني يتحسن أداءه عن أي وقت مضى ويواجه حزب الله بشكل مفاجئ في بعض الحالات، لكن أداءه لا يزال أقل بكثير من المستوى المطلوب للسماح للجيش بسحب بقية قواته من جنوب لبنان.

وأشارت مصادر في الجيش الإسرائيلي إلى أن الفترة التي يمكن تصورها للبقاء في البؤر الاستيطانية تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر، وأن الجيش قد يبقى هناك لفترة أطول إذا لزم الأمر لأسباب أمنية.

وستقع البؤر الاستيطانية الخمس على الجانب اللبناني من الحدود، وتمتد من الغرب إلى الشرق بالقرب من:

1) اللبونة (بالقرب من شلومي على الجانب الإسرائيلي)

2) رامية/جبل بلاط (شتولا)

3) بليدا، وبنت جبيل، ومارون الراس (أفيفيم)

4) وادي سلوكي (مرغليوت)

5) الخيام، وكفركلا، ووادي العيون، وعمرة (المطلة).

وبحسب الجيش الإسرائيلي، هناك أمل في أنه على الرغم من التهديدات التي أطلقها حزب الله بمعاملة المواقع الخمسة باعتبارها احتلالاً مستمراً وأساساً للصراع، فإن هذه التهديدات كانت محدودة بما يكفي لتقليل الاحتكاك مع الجمهور اللبناني الأوسع.

الحفاظ على موقف عدواني

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيكون من الضروري الحفاظ على موقف عدواني تجاه مهاجمة حزب الله في لبنان في أي وقت يحاول فيه التسلل بقوات إلى جنوب لبنان أو تهريب أسلحة قوية إلى أي جزء من الأراضي اللبنانية.

واعترفت مصادر عسكرية بأنه لن يكون من الممكن منع كل مقاتل من حزب الله من العودة إلى جنوب لبنان بشكل كامل، نظراً لأن العديد منهم يستطيعون العودة تحت غطاء كونهم من سكان القرى المدنية الذين يعيشون هناك.

ولكن الجيش الإسرائيلي قال إنه عزز قدراته على جمع المعلومات الاستخباراتية لمحاولة التمييز بشكل أفضل بين القرويين اللبنانيين الأبرياء الشرعيين ومقاتلي حزب الله، وأنه سيعمل جاهدا على هذه القضية.

وبالإضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه في حين أنه لن يعتمد فقط على الجيش اللبناني والمستشارين الأميركيين الذين يساعدون هذا الجيش، فإن آلية الإبلاغ عن انتهاكات حزب الله، تحت الإشراف الأميركي المباشر، كانت تعمل في كثير من الأحيان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه منذ غزو 30 أيلول (سبتمبر) نجح في تطهير مساحة تمتد من خمسة إلى ستة كيلومترات في جنوب لبنان بالقرب من الحدود من أسلحة حزب الله.

عودة سكان الشمال

قالت قوات الدفاع الإسرائيلية إنها تأمل أن يعود العديد من سكان الشمال إلى منازلهم اعتبارًا من الثاني من مارس، نظرًا للتحسينات التي طرأت على الدفاع عنها، فضلاً عن التقدم المحرز في بعض المناطق في إعادة بناء البنية التحتية والمنازل التي دمرتها نحو 14 شهرًا من هجمات حزب الله الصاروخية والطائرات بدون طيار.

وقالت مصادر عسكرية إن المنطقة العازلة في سوريا تجني هي الأخرى ثمار حماية إسرائيل، حيث يعمل الجيش مع القرويين المحليين حتى لا يشعروا بالقمع بسبب وجود جيش الدفاع الإسرائيلي فحسب، بل سيشعرون أيضًا ببعض الفوائد.

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مترجم من "جيروزاليم بوست" - JPOST.COM