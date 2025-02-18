فوبيا الاستحمام.. سبب غريب وراء الخوف من لمس المياه

القاهرة - سمر حسين - صحة

الاستحمام من الأنشطة اليومية البسيطة التي يمارسها الأشخاص بلا تفكير، لكن هناك فئة قليلة تعاني من «فوبيا الاستحمام»، وهي حالة نفسية تجعل الشخص يشعر بالخوف الشديد والقلق عند التفكير في الاستحمام أو تنفيذه، وقد يبدو هذا الخوف غير مبرر للكثيرين، لكنه يؤثر بشكل كبير على حياة المصابين به، إذ يؤدي إلى تجنبهم هذا النشاط الحيوي الذي يعد جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي.

ما هي فوبيا الاستحمام؟

فوبيا الاستحمام، المعروفة أيضًا باسم «ميكروفوبيا» أو «نيكتوفوبيا» في بعض الحالات، هي نوع من الفوبيا التي تتراوح أعراضها من الشعور بالضيق عند التفكير في الماء الساخن أو البارد، إلى الخوف من الإصابة بالحساسية أو الأمراض الجلدية نتيجة الاستحمام، وقد تؤدي هذه الفوبيا إلى تجنب الأماكن المائية مثل الحمام أو الشواطئ، ما ينعكس سلبًا على نظافة الشخص وصحته النفسية، فكيف يراها الخبراء؟

ما هي فوبيا الاستحمام؟

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الطب النفسي، لـ«الوطن» إنّ الفوبيا هي شعور القلق الزائد الذي يصل إلى الخوف، ويتسبب ذلك في عدة عوامل مثل الثقافة، والتربية، ودرجة التعليم، وحتى العوامل الوراثية الجينية، بالإضافة إلى السمات الشخصية لكل فرد.

وحول فوبيا الاستحمام، أوضح الاستشاري أنه هناك العديد ممن يشعرون بالخوف من لمس الماء والاستحمام بشكل خاص، أو ما يُسمى وسواس النظافة، وهو أمر مرتبط حتمًا باضطراب الوسواس القهري، نتيجة فكرة مسيطرة على العقل تجعله يخاف من الماء.

كيفية علاج فوبيا الاستحمام؟

وعن كيفية علاج فوبيا الاستحمام، أشار إلى أنّ العلاج الدوائي مهم جدًا في هذه الحالة، بالإضافة إلى مناقشة كيفية السيطرة على هذه الأفكار، مؤكدًا أهمية الجلسات العلاجية المتخصصة لمنح المريض القدرة على التعامل مع هذا النوع من الخوف.