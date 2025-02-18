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بالأرقام.. إحصائية جديدة لعدد الشهداء الفلسطينيين في غزة

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واس - القدس المحتلة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفاعًا إلى 48,284 شهيدًا و 111,709 مصابين، معظمهم من الأطفال والنساء.
مصادر طبية فلسطينية، أشارت إلى وصول 13 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 9 شهداء منتشلين، و4 شهداء جدد جراء قصف إسرائيلي أمس استهدف تجمعًا للفلسطينيين شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

هذا بالإضافة إلى 16 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال آلاف الشهداء والمفقودين تحت أنقاض المنازل والبنايات السكنية المدمرة.

كان استقبل معبر رفح البري 46 مصابًا ومريضًا فلسطينيًا و 93 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.
ويأتي في إطار الدفعة الـ 14 من المصابين والمرضى الفلسطينيين بقطاع غزة، الذين سيتلقون العلاج بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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