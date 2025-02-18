شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 في انقلاب طائرة أمريكية بمدرج مطار تورنتو الكندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مطار تورنتو الكندي وقوع حادث لطائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز الأمريكية قادمة من مينيابوليس.

وانقلبت الطائرة عند وصولها إلى مطار بيرسون في تورنتو اليوم الاثنين، ويقول المسعفون إن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا. انقلاب الطائرة على المدرج وذكرت وكالة الصحافة الكندية أن أحد الركاب أصيب بجروح خطيرة وأصيب 7 آخرون أيضًا على متن الرحلة القادمة من مدينة مينيابوليس الأمريكية.

وتظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي انقلاب الطائرة على المدرج.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث الطائرة مقلوبة رأسًا على عقب على المدرج الثلجي بينما كان عمال الطوارئ يغسلونها بالخرطوم.