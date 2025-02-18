بوليتيكو: بابا الفاتيكان يشعر أنه على وشك الموت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من روما: يشعر البابا فرانسيس بقلق بالغ بشأن صحته بعد نقله إلى المستشفى مصابا بالتهاب رئوي حاد، وهو يسارع إلى ترتيب الأمور العالقة قبل المعركة لخلافته.

وكان البابا قد دخل جناحًا خاصًا في مستشفى جيميلي في روما في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي، واضطر منذ ذلك الحين إلى إلغاء الظهور العام أكثر من مرة.

وهذه هي أحدث أزمة صحية للبابا البالغ من العمر 88 عامًا، والذي خضع لاستئصال جزء من رئته عندما كان شابًا وأصبح ضعيفًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

وقد نشر المكتب الصحفي للكرسي الرسولي تحديثات مستمرة، وقال يوم الاثنين إن التهاب الشعب الهوائية لدى البابا تطور إلى "عدوى متعددة الميكروبات" مع "صورة سريرية معقدة".

آلام شديدة تحاصره

وبحسب شخصين مطلعين على الأمر، فإن البابا يعاني من آلام شديدة وأعرب سراً عن مخاوفه من عدم تمكنه من أداء الصلاة هذه المرة. وفي يوم الأحد، أزعج الأطباء في مستشفى جيميلي البابا بمنعه من إلقاء عظته الصباحية المعتادة، والتي نادراً ما كان يفوتها، حتى عندما كان في المستشفى، كما قال أحد الأشخاص وشخص ثالث. وقال أحدهما إنه يتصرف الآن بناءً على "أوامر الأطباء" بالكامل.

وأضاف المصدر الثاني أن البابا قاوم في البداية الذهاب إلى المستشفى، لكن قيل له بشكل لا لبس فيه إنه معرض لخطر الموت إذا بقي في غرفته في الفاتيكان.

ومع تدهور صحته خلال الشهر الماضي، تحرك فرانسيس أيضًا لاستكمال مبادرات رئيسية وتعيين شخصيات متعاطفة معه في مناصب رئيسية، في أعقاب بابوية ذات صبغة تقدمية اتسمت بالانقسامات الإيديولوجية المريرة.

كنيسة أكثر شمولاً وانفتاحاً منذ 2013



منذ توليه منصب البابا في عام 2013، سعى فرانسيس إلى جعل الكنيسة أكثر شمولاً، وفتح أدوار رئيسية للنساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً.

وفي حين أثار ذلك ردود فعل غاضبة من العديد من المحافظين، يشكو الليبراليون من أن الإصلاحات لم تكن كافية. وفي الوقت نفسه، أسفرت جهود البابا لوضع حد لاعتداءات الأطفال المتفشية من قبل رجال الدين عن نتائج مختلطة.

الخلافة البابوية ستكون سياسية

في السادس من شباط (فبراير)، قبل دخوله المستشفى، مدد البابا فترة ولاية الكاردينال الإيطالي جيوفاني باتيستا ري كعميد لمجمع الكرادلة، وهو الدور الذي سيشرف على بعض الاستعدادات لاجتماع سري محتمل يحدد اختيار البابا الجديد.

وقال الأشخاص إن هذه الخطوة، التي تجنبت بشكل مثير للجدل التصويت المقرر على العميد القادم من قبل كبار الكرادلة، كانت تهدف إلى ضمان سير العملية وفقًا لرغبات فرانسيس.

إن ري، الذي عمل لفترة طويلة في إدارة الفاتيكان، كبير السن للغاية بحيث لا يمكنه المشاركة في المجمع بنفسه. ومع ذلك، سيكون شخصية محورية في المناقشات خلف الأبواب المغلقة التي تجري غالبًا قبل المجمع .

وقال أحد الأشخاص إن اختيار فرانسيس له كعميد بدلاً من مرشح أصغر سناً يشير إلى أنه أراد الحفاظ على وجه ودود في الدور الذي سيدافع عن إرثه.

وقال هذا الشخص "إن الفترة التي تسبق المؤتمر أكثر أهمية لأنها المكان الذي تتم فيه عمليات الضغط".

في الفترة التي سبقت انعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني عام 2013 والذي انتخب فيه البابا، ورد أن البابا فرانسيس نفسه استفاد من نفوذ مجموعة من الكرادلة الذين كانوا متقدمين في السن بحيث لم يتمكنوا من المشاركة في الإجراءات ولكنهم مع ذلك كان لهم تأثير على النتيجة.

مراسم جنازة البابا فرانسيس

كما سيتولى ري أيضًا إقامة مراسم جنازة البابا فرانسيس في حال وفاته. وأضاف شخص آخر أن البابا مازحه في أحاديث خاصة بأن ري سيكون "أكثر لطفًا" معه من المرشحين الآخرين. ورفض المكتب الصحفي التابع للكرسي الرسولي التعليق.

قبل أن تتدهور صحته، كان فرانسيس يمر بلحظة حساسة سياسيا. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر توبيخا غير عادي لتوصيف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس لمفهوم أوردو أموريس، وهو مفهوم لاهوتي يتعلق بالحب استخدمه فانس لتبرير سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن المهاجرين.

وأثار هذا الرفض البابوي غضب البيت الأبيض، مما أثار احتمال نشوب معركة خلافة مسيسة للغاية في حالة وفاة فرانسيس.

الظل السياسي الأميركي حاضر

يقول أحد المراقبين عن كثب لسياسة الفاتيكان، في إشارة إلى إدارة ترامب: "لقد أثروا بالفعل على السياسة الأوروبية، ولن يجدوا أي مشكلة في التأثير على المجمع. ربما يبحثون عن شخص أقل مواجهة".

وفي يوم السبت، سارع البابا إلى اتخاذ خطوة إصلاحية غير مسبوقة بتعيين الراهبة رافاييلا بيتريني حاكمة جديدة وأول امرأة لمدينة الفاتيكان، معلناً أن ولاية بيتريني ستبدأ في الأول من آذار (مارس).

وكان هذا التاريخ أسبق مما توقعه البعض وأثار قلقاً بين حلفائه بشأن صحته، وفقاً لمسؤول رفيع المستوى في الكنيسة. ومع ذلك، ربما كان الأمر مجرد مصادفة: فالحاكم الحالي، الكاردينال فرناندو فيرجيز ألزاجا، سيبلغ من العمر 80 عاماً في ذلك اليوم، مما يجعله غير مؤهل لهذا الدور.

حتى لو نجا البابا فرانسيس من مرضه الأخير، فإن المراقبين يرون في هذا نقطة تحول محتملة حيث سيحول فرانسيس التركيز من تحقيق تقدم في الإصلاح إلى تثبيته.

وقال أحد مسؤولي الفاتيكان: "قد لا يموت الآن، ولكن من المؤكد أنه سيموت في نهاية المطاف. كلنا سنموت ــ وهو رجل يبلغ من العمر 88 عاما ويعاني من مشاكل في الرئة".