السعودية | “طلال الخيرية” تفتح باب التقديم لجولة المنح الأولى لعام 2025 لدعم الأيتام والسيدات والجمعيات الناشئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت “طلال الخيرية” عن فتح باب التقديم لجولة المنح الأولى لعام 2025، التي تهدف إلى دعم المشاريع المجتمعية في مجال رعاية الأيتام، وعلاج السيدات ودعم الجمعيات الناشئة والمميزة.

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت خالد بن طلال, الأمين العام للمؤسسة, أهمية هذه الجولة في تمكين الفئات المستحقة ودعم المبادرات الخيرية الفاعلة، مشيرةً إلى أن المؤسسة تسعى من خلال هذه المنح إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وتعزيز التكاتف الاجتماعي.

وفتحت منصة “طلال الخيرية” مجال التقديم لجولة المنح الأولى ابتداء من يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025م حتى يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025م، في ثلاثة مجالات، الأول: مجال رعاية الأيتام، ويشمل دعم المبادرات التي تقدم خدمات الرعاية التعليمية، المجتمعية، التربوية، والاقتصادية للأيتام، وذلك في الخليج 365 الآتية: حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية.

أما المجال الثاني فقد خُصص للمبادرات التي تُقدم الخدمات الصحية العلاجية للسيدات من ذوي الدخل المنخفض، بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهن.

وخصصت طلال الخيرية مجال المنح الثالث لتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية، وتقديم الدعم بكل أشكاله للجمعيات الناشئة والمتميزة في قطاع رعاية الأمومة والطفولة.

ويُمكن للجمعيات الخيرية المهتمة بالتنمية الأسرية وقطاع رعاية الأمومة والطفولة تقديم طلبات التعاون والشراكة والاطلاع على الشروط من خلال زيارة “منصة طلال الخيرية”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط