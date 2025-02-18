شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الألمانية تسجل درجات حرارة نادرة بعد موجة برد شديدة والان نبدء بالتفاصيل

درجات الحرارة في ألمانيا

الدمام - شريف احمد - كشف متحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، أن موجة برد شديدة في ألمانيا تسببت في انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر، الاثنين.وسجلت مدينة أنكلام، الواقعة في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرقي البلاد، درجة حرارة بلغت 7ر20 درجة تحت الصفر حوالي الساعة السادسة صباحًا (00:05 بتوقيت جرينتش)،يذكر أن درجات الحرارة المنخفضة بهذا الشكل أصبحت نادرة في السنوات الأخيرة، حيث أسهم كل من تساقط الثلوج والسماء الصافية وهبوب رياح جنوبية في هذا الانخفاض الكبير اليوم.وكانت ثلوج كثيفة غطت العاصمة برلين كثيفة الأسبوع الماضي، فيما بقيت درجات الحرارة تحت الصفر اليوم.وسجلت أدنى درجة حرارة في ألمانيا على الإطلاق بلغت 8ر37 درجة تحت الصفر، في بلدة فولتسناخ جنوب البلاد في الثاني عشر من فبراير عام 1929.