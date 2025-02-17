الخليج اليوم .. وزير الداخلية الكويتي يرأس اجتماعاً لتسهيل إجراءات المسحوبة جنسياتهن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ترأس رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، في قصر السيف، اجتماعاً مع قياديي الجهات الحكومية لمتابعة تسهيل إجراءات وإنهاء كافة المعاملات الخاصة بفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن بما يكفل العيش الكريم لهن.

وأكد اليوسف حرص واستعداد الحكومة على معالجة أوضاع حالات من تلك الفئة سواء بتعديل بعض القوانين والقرارات واللوائح التي قد تعترض المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بما يكفل العيش الكريم لهن.