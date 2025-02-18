الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا (النخبة)
الوصل - الهلال 20:00
الريان - الاستقلال 20:00
دوري أبطال آسيا 2
الشارقة - الحسين إربد 18:00
كأس آسيا تحت 20 سنة
الصين - أستراليا 15:30
قيرغيزستان - قطر 15:30
ميلان - فينورد 21:45
بنفيكا - موناكو 00:00
ميونيخ - سلتيك 00:00
أتلانتا - كلوب بروج 00:00
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