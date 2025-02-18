شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المفوضية الأوروبية: أمن أوروبا عند نقطة تحول والان نبدء بالتفاصيل

الأمن في أوروبا

اتفاق سلام في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، من أن أوروبا عند "نقطة تحول".جاء تصريحها لدى وصولها إلى باريس الاثنين، لحضور اجتماع طارئ للقادة الأوروبيين لبحث التحول المفاجئ في موقف واشنطن حيال حرب أوكرانيا.وقالت على منصة "إكس" إن "أمن أوروبا عند نقطة تحول. نعم، يتعلق الأمر بأوكرانيا، لكنه يتعلق بنا أيضا.وأضافت: نحن بحاجة إلى التحلي بعقلية تدرك مدى إلحاح الوضع. نحتاج إلى زيادة في الدفاع. نحتاج إلى كلا الأمرين فورًا".كان اجتمع قادة القوى الأوروبية الرئيسية في فرنسا لتحديد استراتيجيات بعدما فاجأ ترامب حلفاءه عبر إطلاق جهود مع روسيا لوضع حد للحرب.وأفاد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن الاجتماع هو "بداية عملية ستتواصل بمشاركة جميع الشركاء الملتزمين بالسلام والأمن في أوروبا"، وكتب على "إكس" بأن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سيلعب دورًا مركزيًا في هذه العملية".وتحاول أوروبا جاهدة وضع خطة لضمان استدامة أي اتفاق سلام في أوكرانيا، بينما قالت بريطانيا بأنها ستكون مستعدة لنشر قوات لحفظ السلام إذا لزم الأمر.يشارك في اجتماع باريس قادة كل من بريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا، إضافة إلى قادة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي.