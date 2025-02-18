شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قاضية يتعرض لها مزارعي البصل في اليمن(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد عدد من مزارعي البصل لكريتر سكاي عن تعرضهم لخسائر فادحة لم تحدث من قبل .

وقال مزارعي البصل لكريتر سكاي:اطنان ضخمة من البصل معرضة للتلف بسبب تكسدها بالمخا بسبب رفض المنفذ السعودي ادخال شاحنات البصل

واضافوا:المنفذ السعودي طلب ٢٠ الف ريال من كل شاحنة مقابل الدخول وهذا المبلغ ضخم.

واختتموا:توقفت عملية تصدير البصل الا الى الصومال عبر ميناء المخاء.



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