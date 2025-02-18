شكرا لقرائتكم خبر عن دون إصابات.. زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب ولاية ملاطيا وسط تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر مساء الاثنين، ولاية ملاطيا وسط تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن مركز الزلزال يقع في منطقة قلعة التابعة لولاية ملاطيا، وعلى عمق نحو 7 كيلومترات.

وأكد والي ملاطيا سدار ياوز، عدم تلقي أي بلاغات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.