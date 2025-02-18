اخبار العالم

دون إصابات.. زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب ولاية ملاطيا وسط تركيا

0 نشر
واس - أنقرة 0 تبليغ

دون إصابات.. زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب ولاية ملاطيا وسط تركيا

شكرا لقرائتكم خبر عن دون إصابات.. زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب ولاية ملاطيا وسط تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر مساء الاثنين، ولاية ملاطيا وسط تركيا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن مركز الزلزال يقع في منطقة قلعة التابعة لولاية ملاطيا، وعلى عمق نحو 7 كيلومترات.
وأكد والي ملاطيا سدار ياوز، عدم تلقي أي بلاغات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا