تعزيز التعاون المالي بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - التقى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر اليوم، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار جين لي تشون، وذلك لتعزيز التعاون الإستراتيجي بموجب مذكرة التفاهم الحالية لعام 2024.

ووقّع الطرفان على هامش مؤتمر العُلا للاقتصادات الناشئة، اتفاقية في مجالات التعاون الرئيسة، تركز على تعزيز العلاقات التشغيلية وتبادل خطوط الأنابيب، وتعزيز تآزر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في التمويل القائم على سياسات المناخ، وتوسيع تجميع المساعدة الفنية والاتصال عبر الحدود في آسيا الوسطى وأفريقيا، وقيادة الدعوة المشتركة في المنتديات العالمية الكبرى.

وأكد الطرفان من جديد التزامهما بالشراكات المؤثرة وفرص التمويل المشترك.

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