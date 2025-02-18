شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن الجنوبي عبر شركات الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دأ، اليوم الثلاثاء، عملية صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن الجنوبي للقوات الفعلية، عبر شركات الصرافة المعتمدة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها القوات في ظل الظروف الراهنة. وأكد مصدر مطلع أن عملية الصرف ستتم وفق الآلية المعتمدة، لضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها دون أي عراقيل، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في دعم استقرار القوات المسلحة وتعزيز دورها في حفظ الأمن والاستقرار. وثمن المصدر الجهود الكبيرة التي تبذلها الدائرة المالية والإدارية بقيادة العميد ابراهيم قائد في هذا الجانب، مؤكداً حرصه على الإيفاء بالتزاماته تجاه القوات المسلحة، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. بدء صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن الجنوبي عبر شركات الصرافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.