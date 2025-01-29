شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 29-1-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية. وينشر الخليج 365 اليوم الأربعاء 29-1-2025 آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.18 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع ، وفى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك الرئيسية وفقا لما يلي: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.17 جنيه للشراء. 50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر. سعر الدولار فى بنك مصر. 50.17 جنيه للشراء. 50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.17 جنيه للشراء. 50.27 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.17 جنيه للشراء. 50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.17 جنيه للشراء. 50.27 جنيه للبيع

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