شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن بدء صرف مرتبات شهر يناير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، مساء الثلاثاء، بدء عملية صرف مرتبات شهر يناير 2025م، لعدد من المرافق الحكومية.

وحسب إعلان البنك فإن المرافق التي بدأ بصرف مرتبات منتسبيها هي :-

– الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري – لشهر يناير – الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات/الضالع- لشهر يناير.

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