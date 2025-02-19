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عدن - ياسمين التهامي - ميزة الذاكرة في شات جي بي تي تتطلب اشتراكا مدفوعا
يتزايد الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي وجيميناي كمساعدات افتراضية ذكية، لكن هذه الأنظمة تحتاج إلى القدرة على تذكر المعلومات المتعلقة بالمستخدمين عبر التطبيقات المختلفة، مما يستدعي الثقة الكبيرة لإدارة البيانات الشخصية بشكل آمن.
تقدمت أوبن إيه آي بخطوات مبكرة في تقديم ميزات الذاكرة عبر شات جي بي تي، بدءاً من تخصيص التعليمات، والتي مكنت المستخدمين من ضبط تفاعلاتهم مع النظام، وفي وقت لاحق، أضيفت ميزة الذاكرة التي تسمح للنظام بتخزين بعض المعلومات عن المستخدمين عبر المحادثات.
يمتلك المستخدمون تحكمًا كاملاً في هذه الذاكرة، حيث يمكنهم مراجعتها، حذفها، أو حتى تعطيلها تمامًا، بالإضافة إلى إمكانية ضبط إعدادات الخصوصية لمنع استخدام المعلومات في تدريب الذكاء الاصطناعي.
على الجانب الآخر، تأخرت غوغل في تطوير ميزات مماثلة لجيميناي، حيث بدأت اختبارات خاصية الذاكرة في تشرين الأول/نوفمبر الماضي، مقتصرة في البداية على المشتركين في الخدمة المدفوعة، رغم ذلك، فإن ميزة ذاكرة شات جي بي تي ليست مجانية، إذ تتطلب اشتراكا في الخدمات المدفوعة.
مؤخراً، أدخلت غوغل تحسينات على ذاكرة جيميناي، متجاوزة ما قدمته أوبن إيه آي حتى الآن، حيث أصبح بإمكان المستخدمين طلب تذكر المعلومات المتعلقة بمحادثاتهم السابقة حول مواضيع معينة، مما يجعل استئناف النقاشات أسهل دون الحاجة إلى تكرار التفاصيل.
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