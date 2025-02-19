شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..قبل ساعات قليلة قوات صنعاء تجوب الشوارع بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فذت قوات الدعم والإسناد مسيراً عسكرياً تحت شعار "ستبقى غزة ولترامب الجحيم" في إطار تعزيز الجهوزية والاستعداد لإسناد المقاومة الفلسطينية في حال نفذ ترامب مخططه بالتهجير القسري لأبناء غزة. وجسد المشاركون في المسير الذي انطلق من منطقة عفار بمحافظة البيضاء وصولا إلى مديرية العبدية في محافظة مأرب، المستوى العالي من الجاهزية واللياقة والانضباط.وقال قائد كتائب الدعم، اللواء قاسم الحمران "نحن على أتم الاستعداد لمواجهة أي تهديدات، وعازمون على حماية أراضينا وشعبنا، ولن نتراجع أمام أي تحد، وسنظل جاهزين للرد على أي عدوان".وأضاف: "إن مسيرتنا اليوم تعكس التزامنا الكامل بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الجاهزية العسكرية، وتأكيداً على وحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة. مسير عسكري لوحدات رمزية من قوات الدعم والإسناد بعنوان "ستبقى غزة ولترامب الجحيم" من منطقة - .html

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