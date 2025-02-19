شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مؤكدة في هذه المحافظات وتحذيرات عاجلة للمواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زادت حدة التحذيرات الموجهة لجميع المواطنين مما سيحدث في بعض المحافظات اليمنية جراء التقلبات غير طبيعية خلال الساعات المقبلة، التي تستوجب على الجميع ،اخذ الحيطة والحذر الشديد، حيث توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية درجات حرارة معتدلة خلال النهار وليالي باردة نسبيا على طول المناطق الساحلية والمناطق المجاورة اليوم الثلاثاء. ويتوقع غيوم جزئية مع هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية، فيما تكون الرياح معتدلة تشتد على السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب.

كما توقع المركز في نشرته اليومية طقوسا جافة وباردة في المناطق الجبلية، خاصة ليلا وصباحا، مع احتمال تشكل ضباب وسحب طبقية في بعض المناطق. من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية والشمالية الغربية. ستظل المناطق الصحراوية والهضبية جافة وصافية بشكل عام ، مع درجات حرارة معتدلة أثناء النهار وليالي باردة إلى شديدة البرودة. ستكون الرياح معتدلة إلى قوية ، مما قد يثير الرمال والغبار.

تشمل توقعات درجات الحرارة ليوم الثلاثاء ما يلي:

المناطق الساحلية:

عدن: 29 درجة مئوية / 23 درجة مئوية

المكلا: 29 درجة مئوية / 22 درجة مئوية

الحديدة: 28 درجة مئوية / 23 درجة مئوية

سقطرى: 30 درجة مئوية / 20 درجة مئوية

المخا: 29 درجة مئوية / 22 درجة مئوية

الغيضة: 28 درجة مئوية / 18 درجة مئوية

زنجبار: 29 درجة مئوية / 22 درجة مئوية

لحج: 30 درجة مئوية / 21 درجة مئوية

المناطق الصحراوية والهضبة:

سيئون: 33 درجة مئوية / 11 درجة مئوية

مأرب: 32 درجة مئوية / 10 درجة مئوية

عتق : 31 درجة مئوية / 18 درجة مئوية

بيحان: 31 درجة مئوية / 12 درجة مئوية

المناطق الجبلية:

صنعاء: 28 درجة مئوية / 9 درجات مئوية

تعز: 28 درجة مئوية / 11 درجة مئوية

ذمار: 26 درجة مئوية / 6 درجة مئوية

الضالع: 25 درجة مئوية / 12 درجة مئوية

إب: 28 درجة مئوية / 12 درجة مئوية

البيضاء: 26 درجة مئوية / 6 درجة مئوية

وجدد المركز تحذيره للمواطنين في المناطق الجبلية العالية من درجات الحرارة المنخفضة، وحثهم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة للأطفال وكبار السن. كما حذر من انخفاض الرؤية بسبب تشكل الضباب في هذه المناطق.

وتوقع المركز في توقعاته البحرية اليومية هدوءا إلى امواج معتدلة على طول سواحل المهرة وحضرموت وبحار معتدلة قبالة سواحل شبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى وأمواج معتدلة إلى هائجة في باب المندب والسواحل الغربية. سيكون بحر العرب هادئا، بينما سيشهد خليج عدن ظروفا هادئة إلى معتدلة، وسيشهد البحر الأحمر امواج معتدلة إلى هائجة. ونصح المركز الصيادين والبحارة في باب المندب والسواحل الجنوبية الغربية والبحر الأحمر بتوخي الحذر بسبب هائجة البحار والرياح القوية.