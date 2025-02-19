شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب على وزير في الحكومة الشرعية ورفض تنفيذ توجيهاته "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ان وزير الشباب والرياضة نايف البكري وجه مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز بالسماح لقدامى اللاعبين في المدينة بالتدريب في ملعب الشهداء يومان في الأسبوع واكدت المصادر ان مدير الشباب والرياضة بتعز محمد علي القدسي حتى اليوم يرفض تنفيذ توجيه الوزير ويضع العراقيل امامهم. تحت حجج واهية واعذار سخيفة

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