شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة بشان حوش النقل البري بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف صحفي عن فضيحة جديدة بشان حوش النقل البري بعدن.

وقال صالح الحنشي:قبل سته اشهر تقدم رجل اعمال حضرمي معروف لاقامة مشروع استثماري في حوش النقل البري بعدن. لاقامة ثلاثه مصانع

واضاف:

مصنع البان.

مصنع زبادي ماركة (زادي)

مصنع طماطم

وعرض دفع ايجار شهري 60 مليون ريال تمت موافقه مبدأيه.حينها ولهذا حذفوا بعبادي في الحوش..

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