شكرا لقرائتكم خبر عن ان تصدق كيف ردت روسيا على طلب أحمد الشرع تسليم بشار الأسد…شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور جديد لافت، نقلت وكالة رويترز عن مصدر سوري مطلع، يوم الأربعاء، أن أحمد الشرع، رئيس الإدارة السورية الجديدة، قد تقدم بطلب رسمي إلى موسكو بشأن تسليم الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال المصدر إن هذا الطلب جاء في أعقاب الإطاحة بنظام الأسد بعد هجوم خاطف نفذته فصائل معارضة، بقيادة الشرع، في ديسمبر الماضي. وأضاف أن الأسد، الذي هرب إلى روسيا بعد سقوط نظامه، أصبح موضوعًا هامًا في العلاقات بين دمشق وموسكو، حيث يطالب الشرع بتسليمه في خطوة قد تعكس التحولات السياسية الكبرى التي يشهدها الوضع في سوريا.