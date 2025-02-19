شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السعودية تفاجئ الجميع وتكشف عدد المصابين بالايدز وتصدر تحذيرات للمواطنين والمقيميين وتطالبهم بسرعة القيام بهذا الشيء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وكيل وزارة الصحة، عبدالله عسيري، عن حقيقة الإحصائيات المتداولة عن معدل الإصابات بالإيدز في المملكة.

وأكد “عسيري” أن معدل الإصابات بالإيدز في المملكة من أقل المعدلات على مستوى العالم.

وأضاف أن الإحصائيات المتداولة عن معدلات الإصابة في المملكة غير صحيحة.

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