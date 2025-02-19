شكرا لبحثكم عن خبر المستشار و السكرتير الإعلامي في الهيئة العامة للنقل البري يغادر العاصمة إلى إنجلترا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيغادر العاصمة عدن صباح يوم الأربعاء الاستاذ ناصر الكازمي، مستشار رئيس الهيئة العامة للنقل البري في اليمن، إلى إنجلترا لحضور دورة متخصصة حول دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات في إدارة الرحلات البرية.

تهدف الدورة إلى تعزيز قدرات الموظفين في الهيئة العامة للنقل البري في مجال إدارة الرحلات البرية وتحسين خدمات النقل البري في اليمن.

يأتي هذا الاستثمار في التدريب والتطوير جزءاً من جهود الهيئة العامة للنقل البري لتحسين أدائها وتطوير خدماتها لتلبي احتياجات المواطنين والمسافرين."