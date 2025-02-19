شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الحداد والغاء جميع الفعاليات بعد وفاة مسؤولين كبار في الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد مبارك، عن الحداد الرسمي في المحافظة لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث سانت كاترين الذين قضوا في حادث مأساوي اليوم. فقدت المحافظة في هذا الحادث كلًا من اللواء طلعت العناني، مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات، واللواء عماد عبدالرحمن عنان، مساعد محافظ جنوب سيناء.

وقد قرر محافظ جنوب سيناء إلغاء جميع الفعاليات الفنية والاحتفالية التي كانت مقررة ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، والاكتفاء بالمظاهر الوطنية الرسمية مثل رفع العلم وإقامة المراسم والندوات الفكرية.

وكانت المعلومات الأولية قد أشارت إلى أن سيارة اللواء طلعت العناني كانت في طريقها إلى منطقة "مورجن لاند"، وأثناء سيرها، تعرضت للصدمة من سيارة نقل قادمة من الخلف، مما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل. أسفر الحادث عن وفاة اللواءين طلعت العناني وعماد عبدالرحمن. وتم نقل جثامين المتوفين إلى مستشفى سانت كاترين، حيث وُضعت الجثامين في ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

هذا، وتُعرب محافظة جنوب سيناء عن حزنها الشديد لهذا الحادث الأليم، وتتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا ولأبناء الوطن.