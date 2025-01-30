شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة … عمان تسمح لمواطني (103) دول دخول أراضيها دون تأشيرة"هل اليمن من بينها " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت سلطنة عمان عن قائمة تضم 103 دولة يُسمح لمواطنيها بدخول أراضيها والإقامة لمدة تصل إلى 10 أيام دون الحاجة لاستخراج تأشيرة مسبقة.

ويشترط على الزائرين الراغبين في البقاء لفترة أطول من ذلك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية عبر البوابة الرسمية.

الدول المعفاة من تأشيرة الدخول إلى سلطنة عمان

تتنوع قائمة الدول التي يشملها هذا الإعفاء لتضم دولًا من مختلف قارات العالم، بما في ذلك دول عربية وأجنبية.

هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل حركة السياحة والتبادل الثقافي مع سلطنة عمان.

جنسيات يسمح لها بالدخول لعمان بدون فيزا

هذه القائمة تشمل دولًا من أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا والدول العربية بالإضافة إلى دول أخرى.

وتم تفصيل أسماء الدول كالتالي:

البرتغال فرنسا بريطانيا ألمانيا

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