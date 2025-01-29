قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطنيين اثنين من قرية عين قينيا غرب رام الله

وفي السياق، ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير دبوان شرق رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية يبرود شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012