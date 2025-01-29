شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطنيين اثنين من قرية عين قينيا غرب رام الله والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء فلسطنيين اثنين بعد اقتحامها قرية عين قينيا غرب محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين قينيا، وداهمت منزل المعتقل المحرر محمد لملح، واعتقلت شقيقه عصام (57 عاما)، ونجل شقيقه صالح نزار لملح (36 عاما).
وفي السياق، ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير دبوان شرق رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية يبرود شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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