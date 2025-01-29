سعر الذهب عالميا يستقر عند 2765.35 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب اليوم، وسط حالة من الترقب بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

كما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2765.35 دولارًا للأوقية “الأونصة”, وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2772.10 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 30.43 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3 % ليبلغ 952 دولارًا، كما خسر البلاتين بنسبة 0.2 % إلى 940.10 دولارًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط