“الطاولة المستديرة” تعزز التعاون بين “الغذاء والدواء” وقطاع الأعمال والاتحاد الأوروبي في بروكسل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - افتتح معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اليوم، لقاء الطاولة المستديرة في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة عدد من المسؤولين الأوروبيين من المديريات العامة للصحة وسلامة الأغذية، والزراعة والتنمية الريفية، والتجارة، بالإضافة إلى أعضاء مجموعات العمل في المجلس الأوروبي والرؤساء التنفيذيين للشركات الأوروبية المتخصصة في مجالات عمل الهيئة.

وحضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي، هيفاء الجديع، في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي في مجالات الغذاء والدواء.

واستعرض اللقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لدعم القطاع الخاص والشركات الأجنبية، إلى جانب المبادرات التي تسهم في تسهيل الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية، بما في ذلك ورش العمل والندوات المتخصصة.

وناقش المشاركون تطلعات القطاع الخاص وآفاق الاستثمار في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية في المملكة، في ظل النمو المستمر والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة، وما توفره من فرص واعدة للشراكات الدولية.وعلى هامش اللقاء، قدمت الهيئة عرضًا تفصيليًا حول جهودها في مجال التغذية والسياسات التغذوية، مسلطةً الضوء على رؤيتها لتطوير نظام غذائي يعزز جودة وسلامة المنتجات.

وتناول العرض أبرز إنجازات الهيئة ومبادراتها التي تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، إضافةً إلى مناقشة رؤية الهيئة المستقبلية لتعميق الشراكات الدولية وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات العالمية، مستفيدةً من عضويتها في المنظمات الدولية ذات العلاقة.

ويؤكد هذا التوجه التزام المملكة بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة تدعم الابتكار في مجالات الغذاء.

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